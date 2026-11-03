03 ноября, 12:03Происшествия
Полиция в Омске проверит блогера, планировавшего сексуальные действия с девочкой
Фото: телеграм-канал SHOT
В Омской области полиция организовала проверку после появления в Сети видео местного треш-блогера, на которых он в образе врача рассказывает о планах вступить в половую связь с восьмилетней пациенткой. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления МВД России.
Автором роликов стал житель Омска Евгений. На видео обратили внимание сотрудники полиции.
"Ранее сообщений в полицию о случившемся не поступало. По информации СМИ, в отделе УМВД России по Крутинскому району готовится проверка", – рассказали в ведомстве.
До этого следователи обвинили мужчину в развратных действиях в отношении несовершеннолетней в центре Москвы. Согласно версии следствия, мужчина совершил противоправные действия в отношении девочки 14 лет. Она сообщила об этом родителям, и они обратились в полицию.