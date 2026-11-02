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02 ноября, 14:46

Происшествия

Wildberries проведет оценку ущерба после пожара в ПВЗ в ТиНАО

Фото: Москва 24

Компания Wildberries проведет оценку ущерба после пожара в пункте выдачи заказов (ПВЗ) в торговом центре в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба RWB.

Поврежденные заказы клиентам оформят повторно, если такие товары доступны на маркетплейсе. Если аналогов поврежденной продукции не окажется в наличии, покупатель увидит в личном кабинете уведомление об отмене заказа, а деньги вернутся на его счет.

Кроме того, продавцы получат компенсацию за поврежденные товары и не понесут убытков, говорится в сообщении.

Инцидент в торговом центре в поселке завода Мосрентген произошел 2 ноября. Пожар начался в ПВЗ, указывали оперативные службы. В итоге из ТЦ были эвакуированы около 150 человек. Затем возгорание удалось полностью ликвидировать на площади 40 квадратных метров.

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