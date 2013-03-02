Под колесами электрички и поезда на севере Москвы погибли два мужчины

Сразу три человека пострадали в результате ЧП на железной дороге Рижского и Савеловского направлений Московской железной дороги.

Как рассказали в Следственном комитете России, 1 марта около 17 часов около станции Ленинградская Рижского направления мужчина среднего возраста попытался перебежать через пути в неустановленном месте перед близко идущей электричкой.

В результате он был зажат между платформой и подвижным составом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Еще один случай произошел в пятницу вечером возле станции Дегунино Савеловского направления. Двое мужчин также пытались перейти пути в неустановленном месте. В результате они были травмированы проходившим маневровым электровозом.

Один из мужчин от полученных травм скончался на месте происшествия, второй - в тяжелом состоянии был доставлен в 20 горбольницу.

В настоящее время по этим случаям проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовных дел.