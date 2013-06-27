В Московском зоопарке появились вечерние экскурсии

В Московском зоопарке проходят вечерние экскурсии

В Московский зоопарк можно будет попасть и вечером. Теперь в нем проводят поздние экскурсии. Первая из них намечена на сегодня, 27 июня.

Послушать рассказы об истории зоосада и его обитателях можно будет по четвергам – с восьми до девяти часов вечера. Попасть на экскурсию удастся только по предварительной записи. В составе одной группы будет около двадцати человек.

"Многие люди жалуются, что не успевают попасть на дневные экскурсии из-за работы, но им хочется не просто пройтись по территории, а послушать интересные факты из жизни животных. Поэтому мы решили ввести вечерние экскурсии для взрослых. Стоимость экскурсии 500 рублей, а вместе с входным билетом цена составит 800 рублей. Оплатить можно будет на месте, однако записаться на экскурсию придется заранее", – сообщила "Москва FM" ведущий методист научно-просветительского отдела Московского зоопарка Наталья Рубенштейн.

Для детей, возможно, развлечение сделают бесплатным. Однако до конца этот вопрос еще не решен.

Записаться на экскурсию можно по телефону: 8 (499) 255 53 75.