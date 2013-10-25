Московский зоопарк в Хэллоуин развенчает мифы о нечисти

Фото: ИТАР-ТАСС

Московский зоопарк на Хэллоуин, который отмечается 31 октября, собирается развенчать мифы о нечисти.

Акцию в день, когда, по кельтским поверьям, особенно сильны злые духи, сотрудники зоопарка символично назвали "О тех, кого не любят". Посетителям предлагается выбрать "лучшую зоологическую тыкву".

Кроме того, в следующую пятницу сотрудники зоопарка будут рассказывать о совах, змеях, летучих мышах, тараканах, пауках - обо всех тех, кто издавна ассоциировался с нечистой силой.

"Вы узнаете, прототипом какого сказочного персонажа стал филина, есть ли у змеи жало, так ли страшны летучие мыши, как мы о них думаем. Поведем на экскурсии в павильоны "Ночной мир" и "Террариум". Самые отважные и решительные смогут проверить свою храбрость, приняв участие в наших играх", - говорится в сообщении, опубликованном на страничке зоопарка в социальной сети Facebook.

От гостей требуется только принести с собой тыквы или фотографии с тыквой. В конце праздника будет выбрана тыквау-победительница, а ее автор получит приз.

Начало праздника - в 16.30 в левом крыле павильона "Дом птиц" на старой территории зоопарка.