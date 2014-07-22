Зона отдыха с местами для пикника и детским городком появится в СВАО

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Комплексная зона отдыха с местами для пикника, детским городком и спортивной зоной появится в СВАО, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент градостроительной политики.

Благоустройство ведется в поймах рек Чермянки и Яузы. Площадь территории составляет 20 гектаров.

Добавим, что в пикниковой зоне установят столы и скамьи, в спортивной зоне оборудуют площадки для бадминтона, баскетбола и волейбола, а в детском уголке разместят игровые площадки с качелями, песочницами и каруселями.