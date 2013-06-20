Форма поиска по сайту

20 июня 2013, 22:55

Туризм

Зона отдыха "Новые Черемушки" будет готова до конца июля

Собянин осмотрел ход благоустройства парка "Новые Черемушки"

В парке "Новые Черемушки" завершаются работы по благоустройству. На его территории уже заменили тротуары и газоны, посадили деревья и разбили клумбы, обустроили велодорожки, а также площадки для роллеров и скейтбордистов.

В парке появились детский городок и каток с искусственным льдом, построен пункт проката спортивного инвентаря. Общая площадь зоны отдыха составляет 15,5 гектара. Пешеходная зона длиной 1,5 километра расходится по двум направлениям: до станций метро "Академическая" и "Профсоюзная".

20 июня врио мэра Москвы Сергей Собянин осмотрел пешеходную зону на парк "Новые Черемушки" и пообщался с местными жителями.

Работы по благоустройству "Новых Черемушек" были начаты в 2012 году и должны завершиться до конца июля 2013-го, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Всего в этом году в разных районах Москвы создадут 49 "народных" парков и благоустроят уже существующие. Также приведут в порядок зоны отдыха на присоединенных территориях - в Троицком и Ново-Московском административном округах.

