Дети-"звезды": как стать богатым в 10 лет

Как заработать миллион в 10 лет

Многие родители мечтают о том, чтобы их дети стали "звездами". В последнее время гонорары детей-актеров вплотную приблизились к выплатам, которые получают за съемки взрослые. Но мало кто задумывается, тяжело ли ребенку жить взрослой жизнью.

12-летняя Катя Старшова, которую зрители знают как Пуговку из сериала "Папины дочки", заработала за свою короткую карьеру более 10 миллионов рублей. Пока всеми деньгами Кати распоряжаются родители, выделяя Пуговке средства на карманные расходы.

О такой карьере для своих детей мечтают тысячи родителей. Десятки кастингов на участие во всевозможных сериалах, макияж, яркие платье - ради того, чтобы сделать своих детей знаменитыми, родители готовы на все. В случае успеха сумма контракта покроет все понесенные издержки.

"Контракт заключается не с ребенком, а с его родителями, - сообщил корреспонденту телеканала "Москва 24" сотрудник детского кастинг-агентства Андрей Конобеев, - максимальная сумма контракта составляет 250 тысяч рублей".

У юных "звезд" есть и совсем не юные поклонники. Так, 22-летний студент Алексей Кузьмин является фанатом семилетней модели Кристины Пименовой. Поклонник признается девочке в любви на своей странице в социальной сети и надеется, что когда-нибудь они будут вместе.

"Я понимаю, что она еще ребенок, - говорит Кузьмин, - но она вырастет и останется такой же красивой".

Хотят ли сами дети стать актерами, никто у них не спрашивает. Родители уверены, что их чадо просто обязано выбрать этот путь, а сами дети вынуждены стоически переносить укладку грима и химическую завивку волос. Визажисты говорят, что детской профессиональной косметики пока не существует.