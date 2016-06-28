"TVОЯ МОСКВА" LIVE: как создавать успешные радио- и телепередачи

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова запустили второй сезон образовательной программы для молодых журналистов и объявляет конкурс "TVОЯ МОСКВА".

В течение всего лета по понедельникам в кинотеатре "Пионер Летний" в парке Горького при поддержке медиа группы ACMG проводятся открытые мастер-классы ведущих телеканала "Москва 24", редакторов сетевого издания m24.ru, ведущих радиостанций "Москва FM" и Capital FM, главных редакторов журналов Forbes, Ok, GEO, SNC и других проектов, издаваемых медиа группой ACMG, а также преподавателей Журфака МГУ.

16:00

Журналисты, теле- и радиоведущие "Москвы FM" и "Москвы 24" Борис Болелов и Михаил "Чак" Климов расскажут студентам, как запустить авторскую программу на радио. С чего начать? Как сделать свою передачу не похожей на другие? Как выбирать темы и каких гостей приглашать? Об этом и многом другом слушатели узнают в понедельник вечером.

17:00

Старший преподаватель кафедры телевидения и радиовещания факультета журналистики МГУ Андрей Райкин проведет мастер-класс "Игра жизни в неигровом кино". Студентам объяснят, почему сюжет в информационной телевизионной программе можно назвать маленьким фильмом размеров в несколько минут. Слушатели узнают, как над ним грамотно работать, выбирать жанр, придумывать тему, искать героев.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 4 июля в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 4 июля, 16:00

4 июля, 16:00 Где смотреть: Мослекторий



Подробности о конкурсе и расписание лектория ищите здесь.



Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.

