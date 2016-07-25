"TVОЯ МОСКВА" LIVE: как выжить журналисту в соцсетях и стать бодрым радиоведущим

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова запустили второй сезон образовательной программы для молодых журналистов и объявляет конкурс "TVОЯ МОСКВА".

В течение всего лета по понедельникам в кинотеатре "Пионер Летний" в парке Горького при поддержке медиа группы ACMG проводятся открытые мастер-классы ведущих телеканала "Москва 24", редакторов сетевого издания m24.ru, ведущих радиостанций "Москва FM" и Capital FM, главных редакторов журналов Forbes, Ok, GEO, SNC и других проектов, издаваемых медиа группой ACMG, а также преподавателей журфака МГУ.

16:00

Лекция "Социальные сети: убийцы или спасители СМИ". Руководитель отдела новых медиа "Москва Медиа" Владимир Степанченко расскажет, зачем нужны информационные страницы в социальных сетях и как грамотно их вести.

17:00

Мастер-класс "Утреннее шоу на радио. Как просыпаться в 6 утра?". Ведущие передачи "Подъемники" на "НАШЕ Радио" Игорь Паньков, Александр Бон и Таня Борисова научат информативно и зажигательно вести эфир, дадут советы и расскажут занятные случаи из практики.

18:00

Мастер-класс "Особенности детской прессы. Зачем нужны детские журналы?" Шеф-редактор журнала "GEOленок" Мария Милютина перечислит основные отличия детской аудитории от взрослой и расскажет, почему именно юношеские издания по-прежнему будут выходить в печатном виде.

Смотрите прямую трансляцию на портале Мослекторий 25 июля в 16:00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Когда: 25 июля, 16:00

25 июля, 16:00 Где смотреть: Мослекторий



Подробности о конкурсе и расписание лектория ищите здесь.



Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Контакты для аккредитации СМИ: Ксения Горягина, kgoryagina@vgtrk.com.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/index/41]Сеанс избавления от слов-паразитов с Федором Баландиным и Верой Коцюбой[/URLEXTERNAL]