Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 августа 2016, 13:54

Культура

"TVОЯ МОСКВА": учимся портретному интервью и избавляемся от стереотипов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова запустили второй сезон образовательной программы для молодых журналистов и объявляет конкурс "TVОЯ МОСКВА".

В течение всего лета по понедельникам в кинотеатре "Пионер Летний" в парке Горького при поддержке медиа группы ACMG проводятся открытые мастер-классы ведущих телеканала "Москва 24", редакторов сетевого издания m24.ru, ведущих радиостанций "Москва FM" и Capital FM, главных редакторов журналов Forbes, Ok, GEO, SNC и других проектов, издаваемых медиа группой ACMG, а также преподавателей журфака МГУ.

17:00

Автор и ведущая программ на каналах "Москва 24" и "Москва Доверие" Ирина Шихман раскроет секреты портретного интервью. Слушатели узнают, как задавать вопросы так, чтобы собеседник стал откровенным и раскованным.

18:00

Ведущие радиостанции DFM Гордеева Юлия и Дмитрий Попов расскажут, как пробудить в себе харизму и вести эфир на развлекательной радиостанции.

19:00

Телеведущий, параатлет Дмитрий Игнатов поделится своим нелегким журналистским опытом и сломает стереотипы о людях с ограниченными возможностями.

По техническим причинам прямой трансляции не будет, видеозапись лекции появится на сайте позже.


Подробности о конкурсе и расписание лектория ищите здесь.

Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Контакты для аккредитации СМИ: Ксения Горягина, kgoryagina@vgtrk.com.

[URLEXTERNAL=http://lectory.m24.ru/lecture/index/256]О культурной журналистике, работе виджея и создании передач на курсах "TVОЯ МОСКВА"[/URLEXTERNAL]
Сюжеты: Лекции на M24.ru: смотрите скоро , Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
МослекторийТвоя Москва

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика