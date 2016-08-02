"TVОЯ МОСКВА": учимся портретному интервью и избавляемся от стереотипов

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова запустили второй сезон образовательной программы для молодых журналистов и объявляет конкурс "TVОЯ МОСКВА".

В течение всего лета по понедельникам в кинотеатре "Пионер Летний" в парке Горького при поддержке медиа группы ACMG проводятся открытые мастер-классы ведущих телеканала "Москва 24", редакторов сетевого издания m24.ru, ведущих радиостанций "Москва FM" и Capital FM, главных редакторов журналов Forbes, Ok, GEO, SNC и других проектов, издаваемых медиа группой ACMG, а также преподавателей журфака МГУ.

17:00

Автор и ведущая программ на каналах "Москва 24" и "Москва Доверие" Ирина Шихман раскроет секреты портретного интервью. Слушатели узнают, как задавать вопросы так, чтобы собеседник стал откровенным и раскованным.

18:00

Ведущие радиостанции DFM Гордеева Юлия и Дмитрий Попов расскажут, как пробудить в себе харизму и вести эфир на развлекательной радиостанции.

19:00

Телеведущий, параатлет Дмитрий Игнатов поделится своим нелегким журналистским опытом и сломает стереотипы о людях с ограниченными возможностями.

Когда: 8 августа

8 августа



Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.

