"TVОЯ МОСКВА": учимся портретному интервью и избавляемся от стереотипов

Фото: m24.ru/Александр Авилов
Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" совместно с факультетом журналистики МГУ имени Ломоносова запустили второй сезон образовательной программы для молодых журналистов и объявляет конкурс "TVОЯ МОСКВА".
В течение всего лета по понедельникам в кинотеатре "Пионер Летний" в парке Горького при поддержке медиа группы ACMG проводятся открытые мастер-классы ведущих телеканала "Москва 24", редакторов сетевого издания m24.ru, ведущих радиостанций "Москва FM" и Capital FM, главных редакторов журналов Forbes, Ok, GEO, SNC и других проектов, издаваемых медиа группой ACMG, а также преподавателей журфака МГУ.
17:00
Автор и ведущая программ на каналах "Москва 24" и "Москва Доверие" Ирина Шихман раскроет секреты портретного интервью. Слушатели узнают, как задавать вопросы так, чтобы собеседник стал откровенным и раскованным.
18:00
Ведущие радиостанции DFM Гордеева Юлия и Дмитрий Попов расскажут, как пробудить в себе харизму и вести эфир на развлекательной радиостанции.
19:00
Телеведущий, параатлет Дмитрий Игнатов поделится своим нелегким журналистским опытом и сломает стереотипы о людях с ограниченными возможностями.
По техническим причинам прямой трансляции не будет, видеозапись лекции появится на сайте позже.
- Когда: 8 августа
- Где смотреть: Мослекторий
Подробности о конкурсе и расписание лектория ищите здесь.
Проект создан при содействии департамента СМИ и рекламы города Москвы.
Контакты для аккредитации СМИ: Ксения Горягина, kgoryagina@vgtrk.com.