25 апреля 2017, 05:07

В мире

Обама впервые после ухода с поста президента США выступил на публике

Фото: ТАСС/Алексей Никольский

Экс-президент США Барак Обама впервые выступил на публике после ухода из Белого дома, сообщает "Лента.ру". Обращение Обамы прозвучало в понедельник, 24 апреля.

Бывший президент выступил перед студентами университета Чикаго. В своей речи Обама рассказал о своих планах. В частности, он сообщил, что собирается заняться работой с подрастающим поколением – передавать свои знания в области судебной реформы и финансировании политики.

Ранее сообщалось, что Обама заявлял, что будет писать мемуары на тихоокеанском острове Тетиароа.

жизнь в мире

