Легкоатлетка Лебедева оспорит лишение двух серебряных медалей Олимпиады-2008

Российская прыгунья в длину Татьяна Лебедева намерена оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК), который в среду лишил ее двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине, сообщает Р-Спорт.

Лебедеву лишили серебряных медалей в прыжках в длину и в тройном прыжке по итогам перепроверки допинг-пробы. Повторная проверка пробы Лебедевой показала запрещенный препарат туринабол.

Завершившая карьеру спортсменка заявила, что не считает себя виновной и намерена подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В четверг она выяснит с адвокатом, на чем построить апелляцию.

Татьяна Лебедева – российская легкоатлетка, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке, олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России. – российская легкоатлетка, выступавшая в прыжках в длину и тройном прыжке, олимпийская чемпионка 2004 года в прыжках в длину, многократная чемпионка мира, Европы и России. В 2004 году она установила рекорд в тройном прыжке в помещении (15,36 метра), который держится до сих пор. Лебедева является заслуженным мастером спорта России, вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики, а также членом женского комитета IAAF.



Лебедева подчеркнула, что всегда внимательно относилась к вопросам допинга и допустила, что ей могли его подсыпать. Проба Татьяны Лебедевой с Олимпиады 2012 года дала отрицательный результат.

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко назвал лишение медалей Татьяны Лебедевой и других российских спортсменов после перепроверки проб безумием. По его мнению, мир спорта превращается в политику.