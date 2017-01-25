Легкоатлетка Лебедева оспорит лишение двух серебряных медалей Олимпиады-2008

Российская прыгунья в длину Татьяна Лебедева намерена оспорить решение Международного олимпийского комитета (МОК), который в среду лишил ее двух серебряных медалей Олимпиады в Пекине, сообщает Р-Спорт.
Лебедеву лишили серебряных медалей в прыжках в длину и в тройном прыжке по итогам перепроверки допинг-пробы. Повторная проверка пробы Лебедевой показала запрещенный препарат туринабол.
Завершившая карьеру спортсменка заявила, что не считает себя виновной и намерена подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). В четверг она выяснит с адвокатом, на чем построить апелляцию.
В 2004 году она установила рекорд в тройном прыжке в помещении (15,36 метра), который держится до сих пор. Лебедева является заслуженным мастером спорта России, вице-президентом Всероссийской федерации легкой атлетики, а также членом женского комитета IAAF.
Лебедева подчеркнула, что всегда внимательно относилась к вопросам допинга и допустила, что ей могли его подсыпать. Проба Татьяны Лебедевой с Олимпиады 2012 года дала отрицательный результат.
Вице-премьер правительства России Виталий Мутко назвал лишение медалей Татьяны Лебедевой и других российских спортсменов после перепроверки проб безумием. По его мнению, мир спорта превращается в политику.
18 июля независимая комиссия WADA представила доклад, в котором обвинила Россию в подменах проб на крупных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи-2014 и чемпионат мира по легкой атлетике в Москве в 2013 году.
По мнению комиссии агентства, система сокрытия положительных допинг-проб в Московской антидопинговой лаборатории действовала с конца 2012 по 2015 год и привела к признанию "чистыми" 643 положительных допинг-тестов.
В результате от Олимпиады в Рио практически в полном составе была отстранена сборная России по легкой атлетике и в полном составе – по тяжелой. При этом в большинстве видов спорта наши команды были представлены на Играх в полном составе.
Россияне завоевали на Олимпиаде четвертое место в общекомандном медальном зачете (19 золотых, 18 серебряных, 19 бронзовых).
В августе и Международный паралимпийский комитет принял решение отстранить сборную России в полном составе от участия в Играх в Рио.