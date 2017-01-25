Трамп пригрозил отправить в Чикаго агентов ФБР для борьбы с мафией

Фото: Zuma/Gary Hershorn

Дональд Трамп раскритиковал власти Чикаго за выросшее число убийств. Президент США в своем аккаунте в Twitter пригрозил "послать федералов" в город для наведения порядка.

"Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную "резню" – 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (больше на 24 процента по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!" – написал Трамп.

If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 января 2017 г.

В Чикаго в прошлом году совершено рекордное число убийств за последние 20 лет. В начале января Трамп призывал мэра Чикаго Рама Эмануэля обратиться за помощью в ФБР, если он не может справиться с ситуацией в городе.

В своей инаугурационной речи Трамп назвал ситуацию с преступностью в стране "резней" и пообещал положить этому конец.