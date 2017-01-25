Форма поиска по сайту

25 января 2017, 12:47

В мире

Трамп пригрозил отправить в Чикаго агентов ФБР для борьбы с мафией

Фото: Zuma/Gary Hershorn

Дональд Трамп раскритиковал власти Чикаго за выросшее число убийств. Президент США в своем аккаунте в Twitter пригрозил "послать федералов" в город для наведения порядка.

"Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную "резню" – 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (больше на 24 процента по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!" – написал Трамп.

В Чикаго в прошлом году совершено рекордное число убийств за последние 20 лет. В начале января Трамп призывал мэра Чикаго Рама Эмануэля обратиться за помощью в ФБР, если он не может справиться с ситуацией в городе.

В своей инаугурационной речи Трамп назвал ситуацию с преступностью в стране "резней" и пообещал положить этому конец.

Ранее в своем Twitter Трамп критически отозвался о массовых протестах, которые прошли в США на следующий день после его инаугурации. Он также отметил, что протестную картину сильно портили знаменитости.

В акциях против Трампа приняли участие Роберт Де Ниро, Шер, Алек Болдуин, Джулия Робертс и многие другие звезды. Мадонна же нецензурно отозвалась об избранном президенте в прямом эфире CNN.

жизнь в мире

Главное

