Трамп пригрозил отправить в Чикаго агентов ФБР для борьбы с мафией

Фото: Zuma/Gary Hershorn
Дональд Трамп раскритиковал власти Чикаго за выросшее число убийств. Президент США в своем аккаунте в Twitter пригрозил "послать федералов" в город для наведения порядка.
"Если Чикаго не остановит продолжающуюся ужасную "резню" – 228 случаев стрельбы в 2017 году с 42 убийствами (больше на 24 процента по сравнению с 2016), я пошлю туда федералов!" – написал Трамп.
If Chicago doesn't fix the horrible "carnage" going on, 228 shootings in 2017 with 42 killings (up 24% from 2016), I will send in the Feds!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 января 2017 г.
В Чикаго в прошлом году совершено рекордное число убийств за последние 20 лет. В начале января Трамп призывал мэра Чикаго Рама Эмануэля обратиться за помощью в ФБР, если он не может справиться с ситуацией в городе.
В своей инаугурационной речи Трамп назвал ситуацию с преступностью в стране "резней" и пообещал положить этому конец.
