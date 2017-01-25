Роспотребнадзор предупредил о вспышке сальмонеллеза в Европе

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Роспотребнадзор со ссылкой на Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний в странах Европы сообщил о вспышке сальмонеллеза, сообщается на сайте ведомства.

В материалах фигурируют 10 стран – Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Греция, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания. Всего зарегистрированы 450 случаев заболеваний, они связаны с употреблением инфицированных куриных яиц из Польши.

Всего, по данным Роспотребнадзора, из торговой сети было изъято более 2,7 миллиона яиц, а также приостановлена поставка продукции нескольких птицефабрик.