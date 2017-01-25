Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 января 2017, 10:48

В мире

МИД Китая прокомментировал информацию о размещении ракет на границе с Россией

Фото: Zuma/Zhang Chenlin

МИД Китая прокомментировал информацию о размещении межконтинентальных баллистических ракет DF-41 в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, передает РИА Новости.

По словам представителей КНР, распространившаяся в Сети информация об установке ядерных баллистических ракет на границе с Россией не соответствует действительности.

В частности, в китайском МИД отметили, что стратегические отношения между нашими странами находятся на высоком уровне и постоянно углубляются, а информация о военном присутствии Китая на границе – лишь домыслы и догадки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страны являются стратегическими партнерами как в политической, так и в торгово-экономической сфере и информация о военном строительстве в Китае не воспринимается Кремлем как угроза.
жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика