24 января 2017, 12:47

В мире

Девочка из фильма "Звонок" напугала посетителей магазина бытовой техники

Фото: BD Horror Trailers and Clips

Посетители бытового магазина в Нью-Йорке стали жертвами розыгрыша, в котором им пришлось пережить встречу с героиней известного фильма ужасов "Звонок" Самарой. Видео опубликовано на канале BD Horror Trailers and Clips на Youtube.

Загримированную девушку прятали за одним из телевизоров. Посетителей приглашали к стенду, где на экранах стоявших в ряд телевизоров внезапно появлялось изображение героини кинокартины. Затем актриса вылезала в зал, приводя в ужас покупателей.

Увидев девушку, посетители магазина начинали кричать, многие из них убегали. Акцию решили устроить в рамках презентации третьей части ужастика.

"Звонок" – американский ремейк японского фильма ужасов, снятый режиссером Гором Вербински. Фильм собрал более 249 миллионов долларов по всему миру. Премьера фильма состоялась 2 октября 2002 года.
