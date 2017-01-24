Советник Трампа призвал арестовать певицу Мадонну

Бывший спикер палаты представителей Конгресса, а ныне – советник президента США Дональда Трампа Ньют Гингрич призвал арестовать певицу Мадонну, сообщает Lenta.ru.

По словам Гингрича, Мадонна является частью нового левого фашизма и ее высказывание о взрыве Белого дома не должно оставаться безнаказанным.

Ранее, выступая в ходе женского марша в Вашингтоне, Мадонна обвинила избранного президента в расизме и сексизме, а также заявила, что прошедшие марши – только начало революции за свободу и равенство. Прямая трансляция ее речи шла в эфире телеканала CNN, однако, из-за некоторых резких и нецензурных высказываний трансляцию пришлось прервать.

Позднее, 23 января, певица пояснила через свой аккаунт в Instagram, что ее слова были вырваны из контекста. В частности, Мадонна отметила, что ее слова о революции были метафорой и она против насилия.

