Генсек ООН предложил создать новое контртеррористическое управление

Фото: Zuma/Pedro Fiuza/ТАСС

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости создать новое управление по борьбе с терроризмом, передает РИА Новости. .

С предложением сформировать новое контртеррористическое управление Гутерреш выступил на встрече государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН.

В настоящее время при ООН действует контртеррористический комитет Совета Безопасности, учрежденный после терактов 11 сентября 2001 года в США.

"Предлагаемое новое управление не будет посягать на суверенитет ни одного из государств-членов. Деятельность нового офиса будет направлена на поддержку и осуществляться по запросу государств-членов, основная особенность которых − выполнять контртеррористическую стратегию ООН", − пояснил свое видение нового управления по борьбе с терроризмом Антониу Гутерреш.

Генсек ООН также предложил представителям стран-членов организации поделиться своим мнением по этому вопросу в течение двух ближайших недель.