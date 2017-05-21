Власти Кубы назвали "нелепым" поздравление Трампа с Днем независимости

Фото: ТАСС/DPA/Rainer Jensen

Власти Кубы посчитали, что заявление американского президента Дональда Трампа, в котором он поздравил кубинский народ с Днем независимости, является "нелепым" и "спорным", сообщает ТАСС со ссылкой на кубинское телевидение.

20 мая Трамп в своем письменном послании поздравил народ Кубы и кубинскую диаспору в США с 115-й годовщиной освобождения от колониального господства Испании.

Однако на Кубе посчитала, что президент США плохо информирован о событиях в республике, если считает 20 мая датой образования государства. В этот день, заявила кубинская сторона, была образована американская неоколония, которая просуществовала до 1 января 1959 года, когда победу на Кубе одержала революция во главе с Фиделем Кастро.