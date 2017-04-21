Выполнен успешный пуск российско-индийской сверхзвуковой ракеты "БраМос"

Фото: ТАСС/Владимир Саяпин

Индия впервые выполнила пуск российско-индийской сверхзвуковой ракеты "БраМос" по наземной цели. Пуск ракеты выполнен с фрегата "Тег" ВМС Индии российской постройки проекта 11356, сообщает "Интерфакс".

Испытанный вариант ракеты "БраМос" позволит индийским военным кораблям с высокой точностью поражать наземные цели в глубине побережья.

Изначально крылатая ракета "БраМос" имела дальность полета до 300 километров, однако после того, как Индия присоединилась к международному режиму контроля за ракетными технологиями, появилась возможность ее увеличить.

В марте компания "БраМос", соучредителем которой является реутовское "НПО Машиностроения", отчиталась об успешном испытательном пуске ракеты на дальность 400 километров.

В феврале Индия установила мировой рекорд по числу одновременно выведенных в космос спутников. Стартовавшая с космодрома Шрихарикота индийская ракета-носитель Polar вывела в космос 104 спутника, среди которых – спутник зондирования Земли весом 714 килограмм и 103 маленьких спутника общим весом 664 килограмма.