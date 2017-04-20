В США задержан преследователь дочери Обамы – СМИ

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Агенты секретной службы США задержали мужчину, который проник в здание, где стажируется 18-летняя дочь бывшего президента – Малия Обама, сообщает New York Daily News.

10 апреля 30-летний житель Нью-Йорка Джейр Кардосо (Jair Cardoso) не только проник в здание, но и громко просил Малию выйти за него замуж.

12 апреля Кардосо проследовал за Малией возле еще одного здания, где девушка также проходит стажировку. Издание сообщает, что Джейр Кардосо в прошлом пытался проникнуть на территорию Белого дома.

Агенты секретной службы предположили, что у мужчины могут быть проблемы с психическим здоровьем. Его отправили в клинику для прохождения экспертизы.