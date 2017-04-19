Экс-звезду американского футбола обнаружили мертвым в тюрьме

Фото: AP/Stephan Avoia

Экс-звезду американского футбола Аарона Эрнандеса, получившего пожизненный срок за убийство, нашли мертвым в камере. Об этом сообщает New York Times.

14 апреля 2017 года футболиста оправдали по делу об убийстве двух человек. Инцидент произошел в 2012 году около ночного клуба. Следствие считает, что ссора случилась из-за разлитого напитка. Несмотря на вердикт мужчина остался в тюрьме: два года назад ему дали пожизненный срок за убийство приятеля в 2013 году.

Аарон Эрнандес – игрок Национальной футбольной лиги США. Он был одним из самых высокооплачиваемых футболистов в лиге: в 2012 году игрок заключил контракт на восемь миллионов долларов.