Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 мая 2017, 15:35

В мире

СМИ сообщили, что сотрудники штаба Трампа общались с кумом Путина

Фото: ТАСС/Zuma/Glen Johnson

Сотрудники предвыборного штаба Дональда Трампа могли общаться с российскими чиновниками и людьми, имеющими отношение к Кремлю, в том числе с лидером движения "Украинской выбор" и кумом российского президента Владимира Путина Виктором Медведчуком, сообщает "Газета.ру".

О том, когда именно состоялся контакт Медведчука с сотрудниками штаба Трампа, точных сведений нет. Однако известно, что обсуждался вопрос о сотрудничестве двух держав.

Сам Медведчук отрицает наличие контактов с предвыборным штабом американского лидера.

Известно, что со стороны России в коммуникации участвовал, помимо Медведчука, посол России в США Сергей Кисляк, а с американской – экс-советник по нацбезопасности Майкл Флинн. Имена остальных участников держатся в секрете.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика