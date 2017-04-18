Крупнейший ледник в Гренландии треснул посередине

Трещина образовалась на крупнейшем леднике Петермана в Гренландии, сообщает "Газета.ру".

По данным NASA, трещина проходит почти по центру ледника, размеры которого составляют 70 на 15 километров. Специалисты предполагают, что в дальнейшем это может привести к образованию огромного айсберга в Северном Ледовитом океане.

Эксперты предполагают, что трещина образовалась в результате истончения шельфа посередине.

Помимо этого, рядом с центральной трещиной находится другая, которая появилась раньше. Если они встретятся, раскол ледника будет неминуем.

Ледник Петермана расположен в северо-западной части Гренландии, к востоку от пролива Нэрса. В 2010 году от него откололась огромная глыба льда площадью 260 квадратных километров. Это был самый большой откол массы от ледника, произошедший в Арктике с 1962 года.

