Крупнейший ледник в Гренландии треснул посередине

Трещина образовалась на крупнейшем леднике Петермана в Гренландии, сообщает "Газета.ру".
По данным NASA, трещина проходит почти по центру ледника, размеры которого составляют 70 на 15 километров. Специалисты предполагают, что в дальнейшем это может привести к образованию огромного айсберга в Северном Ледовитом океане.
Эксперты предполагают, что трещина образовалась в результате истончения шельфа посередине.
Помимо этого, рядом с центральной трещиной находится другая, которая появилась раньше. Если они встретятся, раскол ледника будет неминуем.