Тбилиси назвал нарушением международного права визит Лаврова в Абхазию

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию в Тбилиси назвали нарушением международного права, сообщает "Интерфакс".

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что эта поездка "является провокационным шагом". Он добавил, что визит Лаврова "игнорирует международное право, международные нормы и принципы".

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе также заявил, что считает появление Лаврова в Абхазии "грубым посягательством на суверенитет Грузии".