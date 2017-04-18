Тбилиси назвал нарушением международного права визит Лаврова в Абхазию

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию в Тбилиси назвали нарушением международного права, сообщает "Интерфакс".
Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что эта поездка "является провокационным шагом". Он добавил, что визит Лаврова "игнорирует международное право, международные нормы и принципы".
Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе также заявил, что считает появление Лаврова в Абхазии "грубым посягательством на суверенитет Грузии".
Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Москвой 2 сентября 2008 года в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона. Ранее в августе 2008 года между Россией и Грузией произошел пятидневный вооруженный конфликт.
На сегодняшний день единственным дипломатическим форматом диалога остаются встречи Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным, которые проходят в Праге и Вене.