18 апреля 2017, 10:28

В мире

Тбилиси назвал нарушением международного права визит Лаврова в Абхазию

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию в Тбилиси назвали нарушением международного права, сообщает "Интерфакс".

Министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что эта поездка "является провокационным шагом". Он добавил, что визит Лаврова "игнорирует международное право, международные нормы и принципы".

Спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе также заявил, что считает появление Лаврова в Абхазии "грубым посягательством на суверенитет Грузии".

Сергей Лавров отправится в Абхазию 18 апреля, чтобы обсудить возможное сотрудничество в связи со складывающейся обстановкой в регионе и стремлением Грузии в НАТО.

Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Москвой 2 сентября 2008 года в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона. Ранее в августе 2008 года между Россией и Грузией произошел пятидневный вооруженный конфликт.

На сегодняшний день единственным дипломатическим форматом диалога остаются встречи Зураба Абашидзе с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным, которые проходят в Праге и Вене.

