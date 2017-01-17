Фото: Zuma/TASS/Panoramic

Кандидат в президенты Франции Мари Ле Пен назвала санкции против России глупым методом дипломатии, сообщает газета "Известия".

Глава партии "Национальный фронт" отметила, что все страны должны проявлять уважение друг к другу и вести переговоры на равных, принимая компромиссные решения. Ле Пен особенно подчеркнула, что навязывание какой-либо политики третьим странам крупными державами не должно иметь место в современном мире.

Кроме того, Ле Пен заявила о своем намерении признать присоединение Крыма к России. Она добавила, что сожалеет о том, что международное сообщество не приняло результаты всенародного референдума, организованного для воплощения права на самоопределение населения полуострова.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о том, что согласен отменить санкции против России, введенные из-за предполагаемых хакерских атак. Условием для этого станет сотрудничество Москвы и Вашингтона в борьбе с терроризмом.