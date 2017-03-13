Более 60 человек погибли при обрушении мусорной свалки в Эфиопии

Фото: AP/Mulugeta Ayene

Количество погибших при обрушении мусорной свалки в Эфиопии возросло до 62 человек, передает агентство Associated Press.

Ранее сообщали о 50 погибших. Мусорная свалка уже более полувека находилась в пригороде столицы страны – города Аддис-Абеба. В последние годы мусор начали свозить в другое место, пока это решение не опротестовали живущие там фермеры. Тогда окраина столицы снова стала заполняться кучами мусора, что, в конечном счете, и вызвало обрушение.

В тот момент на территории свалки было около 150 человек. Ранее стало известно, что 37 из них извлекли из-под завалов спасатели, однако, еще несколько десятков человек по-прежнему погребены под толщей мусора.