Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 марта 2017, 18:59

В мире

Президент Бразилии отказался жить в официальной резиденции из-за "привидений"

Фото: ТАСС/Wagner Santos/Zuma

Президент Бразилии Мишел Темер отказался от проживания в официальной резиденции из-за "привидений", сообщает Time.

По словам президента, он не собирается проживать во дворце Алворада из-за слишком больших его размеров. Глава государства намерен жить в особняке Жабуру, так как дворец казался ему не похожим домашний очаг .

Позже выяснилось, что причина переезда – "привидения". Отмечается, что Мишел Темер "почувствовал там что-то странное, из-за чего не мог спать с первой ночи". Он объяснил это тем, что во дворце плохая энергетика. "Мы даже начали интересоваться, не могут ли там быть призраки?" – сказал президент.

Отмечается, что резиденция понравилась только сыну Темера.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика