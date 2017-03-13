Президент Бразилии отказался жить в официальной резиденции из-за "привидений"

Фото: ТАСС/Wagner Santos/Zuma

Президент Бразилии Мишел Темер отказался от проживания в официальной резиденции из-за "привидений", сообщает Time.

По словам президента, он не собирается проживать во дворце Алворада из-за слишком больших его размеров. Глава государства намерен жить в особняке Жабуру, так как дворец казался ему не похожим домашний очаг .

Позже выяснилось, что причина переезда – "привидения". Отмечается, что Мишел Темер "почувствовал там что-то странное, из-за чего не мог спать с первой ночи". Он объяснил это тем, что во дворце плохая энергетика. "Мы даже начали интересоваться, не могут ли там быть призраки?" – сказал президент.

Отмечается, что резиденция понравилась только сыну Темера.