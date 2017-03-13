Япония планирует отправить в Южно-Китайское море крупнейший боевой корабль

Фото: ТАСС/Zuma/Liu Tian

Япония собирается в мае отправить самый большой боевой корабль, вертолетоносец "Идзумо", в поход в Южно-Китайское море, сообщает агентство Reuters.

Поход продлится три месяца, его цель – проверить возможности "Идзумо".

Вертолетоносец сделает остановки в Сингапуре, Индонезии, Филиппинах, Шри-Ланке, а также будет участвовать в совместных учениях США, Индии и Японии "Малабар". Они проходят ежегодно с 1992 года при участии Индии и США, в последние годы к ним присоединилась и Япония.

У Китая и некоторых стран региона – Японии, Вьетнама и Филиппин – имеются разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. В 2016 году суд в Гааге постановил, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Спорные территории архипелага Спратли островами не являются и не образуют исключительную экономическую зону. В КНР не признали это решение.