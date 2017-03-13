Фото: ТАСС/Zuma/Pete Maclaine

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила министра по борьбе с подрывной деятельностью, чтобы предотвратить возможные кибератаки во время выборов, сообщает газета The Times.

Этот пост займет Бен Гаммер, который, по словам Мэй, будет "защищать целостность демократической жизни Великобритании". Отмечается, что британские политики не исключают возможности вмешательства России в выборы в Соединенном Королевстве.

При этом ранее сообщалось, что Великобритания не располагает доказательствами причастности РФ к хакерским атакам против стран Запада.