13 марта 2017, 07:51

В мире

Асад назвал причину миграционного кризиса в Европе

Фото: ТАСС/Danilo Balducci

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с вице-председателем комитета по иностранным делам Европарламента Хавьером Коусо в Дамаске высказал свое мнение по поводу миграционного кризиса в Европе, пишет Lenta.ru.

По словам Асада, миграционный кризис во многих странах Европы породила ошибочная политика глав государств в отношении Сирии и ближневосточного региона в целом, так же, как и волна терактов на Западе.

Коусо отметил, что будет добиваться отмены экономических санкций, от которых страдает сирийский народ.

жизнь в мире

