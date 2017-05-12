Ведущая Fox News заговорила на русском в ожидании вторжения со стороны РФ

Фото: кадр из ролика YouTube

Ведущая программы ClapBack на телеканале Fox News Джули Рогински обратилась к зрителям на русском языке, сообщает "Газета.ру". Тем самым она, по ее собственным словам, хотела продемонстрировать "потенциальным хозяевам", что готова к вторжению со стороны РФ.

Она произнесла на русском языке фразу: "Добро пожаловать на нашу программу ClapBack с Джули Рогински, где мы защищаем Twitter от всех людей, которые нам присылают ужасные, ужасные вещи каждый день".

Ведущая заявила, что вторгаясь в другие страны, россияне заставляют местных жителей учить язык, но у нее "уже все схвачено".

В программе Рогински прокомментировала не только предполагаемые связи Дональда Трампа с Россией, но и инцидент между экс-советником президента США Майклом Флинном и российским послом в стране Сергеем Кисляком.

Ранее сообщалось, что Флинн контактировал с российским послом в США, после чего покинул свой пост, так как не уведомил других представителей администрации президента о своих связях.