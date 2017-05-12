Форма поиска по сайту

12 мая 2017, 21:08

В мире

Трамп не получал доходов из России последние 10 лет

Фото: ТАСС/Emily Molli

Президент США Дональд Трамп в последние десять лет не получал доходов из России, заявили его адвокаты. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Однако адвокаты оговорились о наличии нескольких исключений. Трамп получил доход от организации конкурса "Мисс Вселенная" в 2013 году в Москве и от продажи недвижимости стоимостью в 95 миллионов долларов российскому бизнесмену в 2008 году.

Президент США попросил адвокатов составить отчет после запроса сенатора-республиканца Линдси Грэма. Он является главой комитета конгресса, который занимается расследованием "российского влияния" на выборы в стране в 2016 году.

