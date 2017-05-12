Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 мая 2017, 19:55

В мире

Итальянская антимонопольная служба оштрафовала WhatsApp

Фото: ТАСС/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Jonathan Brady

Антимонопольное ведомство Италии оштрафовало владельца популярного мессенджера WhatsApp на три миллиона евро, сообщает агентство ANSA.

Согласно данным инспекторских проверок, компания навязывала условия подключения и пользования системой бесплатных сообщений и обмена файлами при разрешении передачи данных, в частности компанией Facebook.

Аудитория WhatsApp составляет более миллиарда человек. Ежедневно через мессенджер отправляют 60 миллиардов сообщений, в том числе 3,3 миллиарда фотографий.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика