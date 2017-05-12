Полиция задержала более 50 экс-сотрудников стамбульской биржи

Фото: ТАСС/Zuma/ТАСС/Jodi Hilton

Полиция Турции задержала 53 бывших сотрудников стамбульской фондовой биржи. Всех их подозревают в связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, сообщает РИА Новости.

В рамках расследования попытки переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года прокуратура санкционировала задержание 102 человек. Операцию провели по 70 адресам, где проживали сотрудники биржи, уволенные после мятежа.

Гюлена обвиняют в причастности к попытке госпереворота. Турция требует от США, где проживает в настоящее время оппозиционер, его выдачи. Сам Гюлен заявляет о своей непричастности к мятежу.

После мятежа в Турции арестовали более 40 тысяч человек, своей работы лишились около 140 тысяч госслужащих. В апреле турецкие власти продлили режим чрезвычайного положения (ЧП).