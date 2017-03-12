Конгресс США потребовал у Белого дома доказательства прослушки Трампа

Фото: DPA/ТАСС/Michael Heiman

Конгресс США ждет от Белого дома подтверждения прослушки резиденции президента США в Нью-Йорке, сообщил телеканал CNN. Улики должны быть предоставлены в понедельник, 13 марта.

Данные рассчитывают получить члены спецкомитета по разведке палаты представителей

Пока неизвестно, собирается ли Белый дом их предоставлять, и что будет, если этого не произойдет.