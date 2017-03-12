Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта 2017, 09:23

В мире

Спецназ Грузии очистил Батуми от митингующих

Фото: ТАСС/Давид Урбани

Спецназ Грузии полностью очистил улицы Батуми от митингующих, передает агентство Sputnik Грузия.

Разгон демонстрантов прошел без серьезных столкновений – увидев прибывших бойцов спецназа, радикально настроенные группы молодежи стали покидать улицу Чавчавадзе.

Мэр города Георгий Ермаков заявил, что в данный момент службы очистки приводят улицу в порядок – в результате действий демонстрантов оказались повреждены тротуары, витрины магазинов, заграждения и светофоры. Вместе с тем, были сожжены несколько автомобилей.

Беспорядки в Батуми начались вечером 11 марта после ареста шестерых граждан. Участники акции протеста пытались ворваться в здание полиции Аджарии в Батуми. Спецназ применил против них слезоточивый газ и резиновые пули – в результате пострадали 22 человека, среди которых шесть полицейских.

Ранее президент Грузии Георгий Маргвелашвили призвал протестующих в Батуми уважать закон и государственные институты.

жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика