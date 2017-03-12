Спецназ Грузии очистил Батуми от митингующих

Фото: ТАСС/Давид Урбани

Спецназ Грузии полностью очистил улицы Батуми от митингующих, передает агентство Sputnik Грузия.

Разгон демонстрантов прошел без серьезных столкновений – увидев прибывших бойцов спецназа, радикально настроенные группы молодежи стали покидать улицу Чавчавадзе.

Мэр города Георгий Ермаков заявил, что в данный момент службы очистки приводят улицу в порядок – в результате действий демонстрантов оказались повреждены тротуары, витрины магазинов, заграждения и светофоры. Вместе с тем, были сожжены несколько автомобилей.