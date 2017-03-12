Форма поиска по сайту

Великобритания потребует от Евросоюза 11 млрд долларов за Brexit

Фото: Zuma/ТАСС/Aurore Belot

Великобритания потребует у Евросоюза 11 миллиардов долларов, сообщает издание The Sunday Times.

Речь идет о взносах Лондона в Европейский инвестиционный банк, который британские юристы оценивают примерно в 9–10 миллиардов фунтов.

Официальные переговоры о выходе Великобритании из еврозоны начнутся после того, как британский парламент наделит премьер-министра Терезу Мэй соответствующими полномочиями. Ожидается, что о начале процедуры Мэй может сообщить уже во вторник, 14 марта.

