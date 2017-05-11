Четыре человека стали жертвами ДТП в Канаде

Фото: ТАСС\PA Images\Ryan Remiorz

Крупное ДТП произошло в канадской провинции Онтарио недалеко от города Кингстон. В результате аварии погибли четыре человека, еще двое получили ранения, сообщает издание CBC News.

На скоростной трассе столкнулись семь автомобилей, в том числе две фуры. Одна из пострадавших машин полностью сгорела. В ней находились четыре человека – все четверо погибли на месте.

Пострадавших госпитализировали с серьезными травмами. Участок трассы, где произошла авария, закрыли для движения.

