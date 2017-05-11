Форма поиска по сайту

11 мая 2017, 02:51

В мире

США оставит в силе санкции против России

Фото: ТАСС/Glen Johnson

Санкции против России будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва не обратит вспять действия, которые к ним привели, заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт, передает CNN.

Заявление было сделано по итогам встречи госсекретаря США Рекса Тиллерсона с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. По словам Науэрт, обе стороны продолжат переговоры для урегулирования вопросов.

Лавров встретился с Трампом и Тиллерсоном 10 мая в Вашингтоне. Итоги встреч удовлетворили обе стороны.

