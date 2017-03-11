Автомобиль с турецким министром задержали в Нидерландах

Полиция Нидерландов задержала автомобиль с министром по делам семьи и социальной политики Турции Фатма Бетюль Саям Кайя, сообщает агентство Anadolu.

Также полицейские перекрыли дорогу возле генконсульства Турции в Роттердаме.

Кайя отправилась из Германии в Роттердам , чтобы принять участие в митинге с участием граждан турецкого происхождения в преддверии конституционного референдума в Турции.

Ранее посетить это мероприятие должен был главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, однако Нидерланды запретили посадку его самолета. Власти королевства мотивировали свой отказ тем, что выступление министра может представлять угрозу общественной безопасности.

После инцидента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал власти Нидерландов "наследниками нацистов" и пригрозил ответными мерами.

В свою очередь, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Эрдоган [URLEXTERNAL=http://www.m24.ru/articles/132976]перешел границы.

