10 мая 2017, 16:36

В мире

Офицеров спецназа наградили за сражение без потерь с 300 боевиками в Сирии

Фото: ТАСС/BarcroftMedia/Zouhir Al Shimale

Группу офицеров Сил специальных операций Минобороны наградили за участие в операции в Сирии, передает телеканал "Россия 24". Командиру группы присвоили звание Героя России.

Командир пояснил, что группа из 16 российских спецназовцев вступила в бой с 300 боевиками. По его словам, российские спецназовцы вышли из операции без потерь благодаря хорошим позициям и преимуществу в вооружении.

Он также подчеркнул, что успеху способствовало мужество российских военных, которые четко выполняли поставленные задачи.

