Оппозиция Венесуэлы будет использовать фекалии против правоохранителей

Фото: Zuma/ТАСС/Juan Carlos Hernandez

Оппозиция в Венесуэле собирается использовать емкости с фекалиями против правоохранителей на акциях протеста, сообщает "Газета.ру".

В преддверии нового марша по соцсетям разослали изображение с надписью: "У них есть слезоточивый газ, а у нас – экскременты".

По мнению некоторых протестующих, такой способ противостояния может ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, где и так существуют проблемы с уровнем медицины и не хватает лекарств.

Кроме того, предлагается не использовать стеклянную тару, поскольку акция должна унизить силовиков, а не покалечить их.

Один из сторонников политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро отметил, что использование фекалий является "не только актом отчаяния, но и безумия".