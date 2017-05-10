Форма поиска по сайту

10 мая 2017, 16:11

Оппозиция Венесуэлы будет использовать фекалии против правоохранителей

Фото: Zuma/ТАСС/Juan Carlos Hernandez

Оппозиция в Венесуэле собирается использовать емкости с фекалиями против правоохранителей на акциях протеста, сообщает "Газета.ру".

В преддверии нового марша по соцсетям разослали изображение с надписью: "У них есть слезоточивый газ, а у нас – экскременты".

По мнению некоторых протестующих, такой способ противостояния может ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране, где и так существуют проблемы с уровнем медицины и не хватает лекарств.

Кроме того, предлагается не использовать стеклянную тару, поскольку акция должна унизить силовиков, а не покалечить их.

Один из сторонников политики президента Венесуэлы Николаса Мадуро отметил, что использование фекалий является "не только актом отчаяния, но и безумия".

В начале апреля после того, как Верховный суд позволил президенту Мадуро принимать решения в обход парламента, в стране начались массовые антиправительственные митинги.

Уличные протесты часто перерастают в драки с полицейскими. В результате манифестаций пострадали более 220 человек, погибли 35 и 1,3 тысячи задержаны.

жизнь в мире

