Молдавия категорически не приемлет НАТО – Додон

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Молдавия категорически не приемлет идею о вступлении в НАТО и собирается сохранять нейтралитет, сообщает ТАСС. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

"Есть три-четыре вещи, которые не могут быть предметом переговоров: наша государственность, то есть сохранение Молдовы и необъединение ее с какими-то странами. Наш нейтралитет – НАТО категорически не приемлем, – сказал он.

По его словам, третий принципиальный момент – это православие. Додон также подчеркнул, что стране не нужны европейские ценности. "Четвертый пункт – стратегическое партнерство с нашими друзьями из России", – добавил он.

Президент Молдавии также сообщил, что власти страны сейчас пытаются сформулировать новую позицию – "не проевропейскую, не проамериканскую, а промолдавскую".