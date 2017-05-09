Условия нормализации отношений с США назвали в МИД РФ

Фото: m24.ru/Роман Балаев

Условием нормализации отношений между США и Россией должно стать устранение раздражителей, созданных при бывшем президенте США Бараке Обаме. Об этом сообщается в официальном аккаунте МИД России в Facebook.

Между замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым и замгоссекретаря США Томасом Шенноном состоялся разговор, в ходе которого они обсудили вопросы двусторонней сферы отношений. С российской стороны подчеркивалось, что для их нормализации нужно устранить острые раздражители. Речь идет о санкциях, которые ввела администрация Барака Обамы в конце декабря 2016 года.