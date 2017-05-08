Польша требует от России 2,3 млн долларов за использование здания в Варшаве

Фото: АР/Czarek Sokolowski

Польша требует Россию оплатить 2,3 миллиона долларов за использование дипломатического здания в Варшаве, сообщает ТАСС.

По мнению польской стороны, Россия в 2009–2015 годах использовала здание на улице Бобровецка, 2Б без договора. Окружной суд Варшавы обязал РФ погасить задолженность в размере 8,9 миллиона злотых (2,3 миллиона долларов).

По словам пресс-секретаря суда Дороты Траутман, решение не окончательное и может быть оспорено в течение двух недель.

Ранее Польша обязала Россию выплатить два миллиона долларов в качестве арендной платы за здание на улице улица Яна III Собеского, 100 в Варшаве. Польский суд постановил, что это здание, принадлежащее РФ, должно быть передано польской стороне.

Польская сторона утверждает, что здания российской дипломатической недвижимости Варшаве и Гданьске никак не оформлены и на них нет действующих договоров аренды. В Москве же считают, что объекты российской дипломатической недвижимости в Польше являются собственностью РФ.