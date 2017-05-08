Форма поиска по сайту

08 мая 2017, 21:45

В мире

Обама предостерегал Трампа от назначения Флинна советником

Фото: ТАСС/DPA/Olivier Douliery

Бывший президент США Барак Обама предостерегал Дональда Трампа от назначения Майкла Флинна советником по национальной безопасности, сообщает "Газета.ру".

По словам пресс-секретаря президента США Шона Спайсера, на встрече с Трампом Обама дал понять, что не является поклонником генерала Флинна.

Дональд Трамп уволил Майкла Флинна с поста советника по нацбезопасности после громкого сканадала. Отставной генерал скрыл от спецслужб детали разговора с послом РФ Сергеем Кисляком, которые якобы касались антироссийских санкций. А ложь сотрудникам ФБР является уголовно наказуемым преступлением.

Кроме того, Флинна заподозрили в причастности к так называемому российскому "вмешательству" в американские выборы.

