Двоих российских моряков с задержанного в Ливии сухогруза освободили

Фото: ТАСС/Василий Федорченко

Двое российских моряков из экипажа сухогруза "Мерле", задержанного два месяца назад в Ливии, вернулись в Москву, сообщает ТАСС.

Капитан корабля Алексей Балушкин и старший помощник Николай Тимофеев посетили МИД РФ, где поблагодарили российских дипломатов, содействовавших их освобождению.

5 марта береговая охрана Ливии задержала в прибрежных водах и отконвоировала в порт Триполи сухогруз "Мерле", который принадлежит петербургской компании MT Group. На судне находились семеро россиян, пятерых из которых освободили еще 25 апреля.

Экипаж обвинялся в незаконной попытке вывоза металлолома.