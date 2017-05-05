Форма поиска по сайту

05 мая 2017, 07:23

В мире

Пентагон признался в авиаударе по мечети в Сирии

Фото: АР/Jon Gambrell

Пентагон взял ответственность за авиаудар по мечети в сирийском селении Аль-Джина, сообщает телеканал CNN.

Представители Центрального командования (СЕНТКОМ) американских ВС признали, что 16 марта этого года в воздушном налете на это селение принимала авиация США. Тогда погибли десятки мирных жителей, писали СМИ.

Ранее Пентагон отрицал свою причастность к налету и гибели людей и заявлял, что ответственность за разрушение мечети лежит на боевиках террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в России). СЕНТКОМ провел исследование и выяснил, что к этому имеет отношение только авиация Соединенных Штатов.

